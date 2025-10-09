Antalya'da Ahırda Yangın: 1 Koyun Telef Oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 1 koyun telef oldu.

Yangın, Serik ilçesi, Akçaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Küçükbaş hayvanların bulunduğu ahırda dumanları fark eden mahalle halkı durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürülen yangın sonrası 1 koyunun telef olduğu, 3 koyunun da hafif şekilde alevlerden etkilendiği öğrenildi.

Yangının çıkışı nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA