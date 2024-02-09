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Antalya'da 'adam öldürme' suçundan aranan 3 kişi yakalandı

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 'adam öldürme' suçundan aranan 3 kişi yakalandı. Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıveliler Mahallesi'nde yapılan operasyonla A.A., H.A ve M.A. isimli şahısları gözaltına aldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 'adam öldürme' suçundan aranan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıveliler Mahallesi'nde nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında A.A., H.A ve M.A. isimli şahısların "adam öldürme" suçundan arandıkları tespit etti. Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenleyen ekipler şahısları yakaladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kumluca Antalya Yakalama Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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