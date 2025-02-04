Antalya'da Abartı Egzoz Kullanan Sürücüye 7 Bin TL Cezası

Antalya'da trafik ekiplerince yapılan denetimlerde abartı egzoz kullanarak gürültü kirliliği oluşturduğu tespit edilen otomobilin sürücüsüne 7 bin 129 TL cezai işlem uygulandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Herdford Caddesinde gerçekleştirilen trafik uygulaması sırasında kontrol için durdurulan bir otomobilin teknik değişiklik yapılarak abartı egzoz kullandığı belirlendi. Trafik ekipleri, yaka kamerasıyla abartılı egzoz olduğunu belgelendirdikleri araca 7 bin 129 TL cezai işlem uygularken, gerekli şartları sağlaması için sürücüye yazılı tutanak teslim edildi. - ANTALYA