DEM Partili Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak, artık top Erdoğan'da

"Öcalan tarihi bir çağrı yapacak" deyip topu Erdoğan'a attılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin maaşla çalışabileceği modelin detaylarını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere istihdam müjdesi
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianame

Bir CHP'li belediye başkanının daha hapsi isteniyor
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si

Antalya'da Abartı Egzoz Kullanan Sürücüye 7 Bin TL Cezası

Antalya'da Abartı Egzoz Kullanan Sürücüye 7 Bin TL Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yapılan trafik denetimlerinde abartı egzoz kullanarak gürültü kirliliği yaratan bir otomobil sürücüsüne, 7 bin 129 TL cezai işlem uygulandı. Trafik ekipleri, aracı teknik değişikliklerle ve abartılı egzoz kullanımıyla durdurdu.

Antalya'da trafik ekiplerince yapılan denetimlerde abartı egzoz kullanarak gürültü kirliliği oluşturduğu tespit edilen otomobilin sürücüsüne 7 bin 129 TL cezai işlem uygulandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Herdford Caddesinde gerçekleştirilen trafik uygulaması sırasında kontrol için durdurulan bir otomobilin teknik değişiklik yapılarak abartı egzoz kullandığı belirlendi. Trafik ekipleri, yaka kamerasıyla abartılı egzoz olduğunu belgelendirdikleri araca 7 bin 129 TL cezai işlem uygularken, gerekli şartları sağlaması için sürücüye yazılı tutanak teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ekin Su, arkadaşının sevgilisiyle öpüştü
img

Bir CHP'li belediye başkanının daha hapsi isteniyor
img

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak
Kadir Sağlam'a Gaziantep'te tepki! Lokantaya giremedi

Maç sonu yemek yemeye gitti! Unutamayacağı bir şey yaşadı
Uzaktan ve esnek çalışma modeli geliyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada

Uzaktan ve esnek çalışma modeli geliyor! İşte yeni dönemin detayları
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Turbo Turabi yasak getirilen şarkısının sözlerini değiştirdi

Turbo Turabi'den her yerden sildirilen şarkısı için sürpriz hamle

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.