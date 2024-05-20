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Antalya'da 99 Adet Sikke Ele Geçirildi

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Antalya'nın Aksu ilçesinde yapılan aramada bir araçta 99 adet sikke bulundu. Yakalanan 2 şahsa işlem yapıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir araçta yapılan aramada 99 adet sikke ele geçirilirken, araçta bulunan 2 şahsa işlem yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Aksu'da tarihi eser kaçaklığına yönelik çalışmalarda bir araçta yapılan aramada 99 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şahıs hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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