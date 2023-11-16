Antalya'da 95 Kişi Yakalandı

Antalya'da haklarında hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 95 kişi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet müdürlüğü birimlerince haklarında hapis cezası ile yakalama emri bulunanların yakalanmasına yönelik 1 Ekim-8 Kasım 2023 tarihleri arasında çalışmalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında "Çek Kanunu'na Muhalefet Etmek" suçundan 44 bin 67.630 TL adli para cezası ile aranan 1 şahıs ile 8 ile 18 yıl arası hapis cezası ile aranan 2 şahıs, "Yağma" suçundan 16 ile 34 yıl arası hapis cezası ile aranan 3 şahıs, "Dolandırıcılık" suçundan 4 ile 28 yıl arası hapis cezası ile aranan 5 şahıs, "Kasten Öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan 2 şahıs, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 5 ile 18 yıl arası hapis cezası ile aranan 3 şahıs, "Hırsızlık" suçundan 5 ile 16 yıl arası arası hapis cezası ile aranan 13 şahıs, "Silahla Tehdit" suçundan 14 yıl hapis cezası ile aranan 1 şahıs, "Fuhşa Teşvik ve Aracılık Etmek" suçundan 13 yıl hapis cezası ile aranan 1 şahıs, "Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet Etmek" suçundan 6 yıl hapis cezası ile aranan 1 şahıs, "Kasten Yaralama" suçundan 5 ile 7 yıl arası hapis cezası ile aranan 2 şahıs, "Mala Zarar Verme" suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan 1 şahıs ile farklı suçlardan 1 ile 5 yıl arası hapis cezası ile aranan 47 şahıs olmak üzere toplam 95 firari yakalandı. Yakalanan şahıslardan 83'ü tutuklandı. - ANTALYA