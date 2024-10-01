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Antalya'da 93 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'da 93 Aranan Şahıs Yakalandı
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Antalya'da JASAT ekipleri son 24 saatte aranan 93 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Aralarında uzun süreli hapis cezası olan şüpheliler de yer alıyor.

Antalya'da jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından son 24 saatte 93 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla jandarma dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, farklı suçlardan aranmakta olan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 1 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 14 şüpheli başta olmak üzere haklarında yakalama kararı olan toplam 93 şüpheli şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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