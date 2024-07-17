Antalya'da 800 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Antalya'da jandarmanın bir depoda yaptığı aramada 800 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda kaçak içki üreten, satan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Beldibi Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmenin deposunda arama yapıldı. Aramalarda 800 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirilirken konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA