Antalya'da 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Haberler

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Antalya'da 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Alanya'da hırsızlık ve uyuşturucu suçlarında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli uygulama noktasında yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Alanya'da hırsızlık ve uyuşturucu suçlarında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli uygulama noktasında yakalandı.

Alanya İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir evde gizlendiği tespit edilen K.D'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında K.D'nin hırsızlık ve uyuşturucu madde satın alma, bulundurma ve kabul etme suçlarından 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Büro, Uyuşturucu, Hisarcık, Alanya, 3. Sayfa, Haberler

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