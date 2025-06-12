Antalya'da 8 Yaşındaki Çocuğun Sulama Kanalında Boğulma Anları Güvenlik Kamerasında

Antalya'da 8 Yaşındaki Çocuğun Sulama Kanalında Boğulma Anları Güvenlik Kamerasında
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Antalya'nın Serik ilçesinde, 8 yaşındaki Dunya Elsefir sulama kanalına düşerek boğuldu. Küçük çocuğun cansız bedeni olay yerinden 2 kilometre uzakta bulundu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen 8 yaşındaki yabancı uyruklu Dunya Elsefir, boğularak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunurken çocuğun kanala girip gözden kaybolduğu anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Olay, 6 Haziran Cuma günü saat 17.00 sıralarında Aşağıoba Mahallesi Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuğun bulunması için başlatılan arama çalışmalarında Elsefir'in cansız bedeni, düştüğü noktadan yaklaşık 2 kilometre mesafede, kanal içerisinde bulundu.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Dunya Elsefir'in cenazesi, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cansız beden Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve yapılan işlemlerinin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde 8 yaşındaki Dünya Elsefir'in arkadaşları ile birlikte gelip sulama kanalına girdikten sonra akıntıya kapıldığı ve sürüklendiği anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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