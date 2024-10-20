Antalya'da 8 Bin Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından bir depoda yapılan arama sonucu 8 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirilirken, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "sahte zeytinyağı" üretilip satışa sunulacağı öğrenilen bir depoda yapılan aramada 8 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - ANTALYA