Antalya'da 76 Yaşındaki Sait Ergür Evinde Ölü Bulundu

Antalya'da yaşayan Sait Ergür (76) isimli vatandaş, evinde ölü bulundu.

Olay, Antalya'nın Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi 28001 Sokakta ki ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergür'ün öğlen saatlerinde yemek getiren torunu kapının açılmaması üzerine balkon kapısından içeri girdi. İçerde hareketsiz yatan dedesini gören torun, 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın yaşamını yitirdiğini belirtti. Adrese olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Vefat eden şahsın eşinin bir kaç günlüğüne Antalya'da bulunan torunlarını ziyarete gittiği belirtildi. Olayla ilgili araştırma devam ediyor. - ANTALYA