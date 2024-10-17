Antalya'da 72 Saatte 211 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'da Jandarma Dedektifleri tarafından son 72 saatte 211 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca; suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalışma yaptı. Farklı suçlardan aranmakta olan, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 5 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 5 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 38 şüpheli başta olmak üzere toplam 211 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA