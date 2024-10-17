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Antalya'da 72 Saatte 211 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'da 72 Saatte 211 Aranan Şahıs Yakalandı
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Antalya'da Jandarma Dedektifleri, son 72 saatte suçlardan aranmakta olan 211 şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti. Yakalananlar arasında uzun hapis cezaları bulunanlar da yer alıyor.

Antalya'da Jandarma Dedektifleri tarafından son 72 saatte 211 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca; suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalışma yaptı. Farklı suçlardan aranmakta olan, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 5 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 5 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 38 şüpheli başta olmak üzere toplam 211 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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