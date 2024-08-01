Antalya'da 7 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Antalya'da 7 ayrı suçtan 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler tarafından yapılan çalışmada, uzun zamandır 7 ayrı suçtan 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.A. isimli şahıs yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkartılan İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA