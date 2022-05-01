Antalya'da 670 personelle Türkiye Güven Huzur Uygulaması - Haberler

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Antalya'da 670 personelle Türkiye Güven Huzur Uygulaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da 670 personelle Türkiye Güven Huzur Uygulaması

Tüm ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nın Antalya ayağına polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin yer aldığı 670 personel katıldı.

ANTALYA (İHA) - Tüm ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nın Antalya ayağına polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin yer aldığı 670 personel katıldı. Uygulamalarda 4 bin 79 kişi sorgulandı, aranan 5 kişi yakalanıp, kayıp olarak aranan 1 kişi ise bulundu. Trafik denetimlerin de gerçekleştiği uygulamalarda 45 araca toplam 66 bin 801 TL para cezası kesildi.

Genel asayişin, kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde 29 Nisan 2022 günü yurt genelinde eş zamanlı olarak vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde üç aşamalı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamanın Antalya ayağında toplam 218 ekip 670 personel, 4 bin 79 kişiyi sorguladı, bunlardan arandığı tespit edilen 5 kişi yakalandı, kayıp olarak aranan 1 kişi bulundu.

Trafik denetimlerinde yer aldığı uygulamalarda, bin 269 araç kontrol edilirken, 4 araç trafikten men edildi, 45 araca ise toplamda 66 bin 801 TL ceza işlem uygulandı. Uygulamalarda ayrıca 54 park ve bahçe ile 25 metruk bina da kontrol edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, Jandarma, Antalya, Türkiye, 3. Sayfa, Haberler

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