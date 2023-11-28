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Antalya'da 63 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Zanlı Yakalandı

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Antalya'da, hakkında 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın zanlı, jandarma tarafından yakalandı. Operasyon sonucunda zanlı adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Antalya'da 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Döşemealtı ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Döşemealtı ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Hakkında karşılıksız çek suçlarından toplamda 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. isimli kadın jandarma ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Antalya Güvenlik Yakalama Ceza Suç Operasyon Hukuk 3. Sayfa Haberler

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