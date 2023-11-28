Haberler ›› 3. Sayfa ›› Antalya'da 63 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Zanlı Yakalandı

Antalya'da 63 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Zanlı Yakalandı

28 Kasım 2023 16:13 Son Güncelleme: 16:15 Abone Ol

Antalya'da, hakkında 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın zanlı, jandarma tarafından yakalandı. Operasyon sonucunda zanlı adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.