Antalya'da 6 milyon TL'lik kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Haberler

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Antalya'da 6 milyon TL'lik kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da 6 milyon TL'lik kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Antalya'da bir fabrika ve eklentilerinde piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL'yi bulan, 13 ton 300 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da bir fabrika ve eklentilerinde piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL'yi bulan, 13 ton 300 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nargile tütünü üretim faaliyeti gösteren bir firmaya ait fabrikada, yasal nargile tütünlerinin yanında bandrolsüz nargile tütünü üretimi yapıldığı ve badrolsüz olarak piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda kaçak nargile tütünlerinin fabrika içerisinde ayrı bir bölmede ve uzak bir alanda tutulduğu, konteyner içerisinde gizlendiği konteyner ve aynı firmaya ait panelvan tipi araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan 13 bin 300 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 175 bin 500 adet yabancı menşeili etiket ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - ANTALYA

Antalya'da 6 milyon TL'lik kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Antalya'da 6 milyon TL'lik kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Antalya'da 6 milyon TL'lik kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Antalya'da 6 milyon TL'lik kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Fabrika, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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