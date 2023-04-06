Antalya'da 590 dairelik sitede karot gerginliğine çevik kuvvet müdahalesi

Deprem risk analizi için karot alınmasını isteyenler ile istemeyenler arasında tartışma

Yaşanan gerginlik çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesi ile yatıştırıldı

ANTALYA - Antalya'da 9 bina, 590 daireden oluştan sitede deprem risk analizi için karot örneği alınmasını isteyen oturanlar ile alınmasını istemeyenler arasında gerginlik yaşandı. Zaman zaman yükselen gerginlik, çevik kuvvet ekiplerinin araya girmesi ile önlenirken, gerginlik Bakanlık yetkililerinin siteden ayrılması ile sona erdi.

Olay, Kepez İlçesi Yeni Doğan Mahallesi'nde 9 bina, 590 daireden oluşan sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; site sakinlerinin deprem risk analiz raporu başvurusu üzerine sabah saatlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri binalardan karot örneği almak için bölgeye geldi. Kooperatif başkanı ve yönetimi site içerisindeki dairelerin çürük olduğunu ve örnek alınmasını isterken, yaklaşık 50 daire sakini ise binalardan daha önce karot örneği alındığını belirterek, yeniden alınmasını istemeyip yetkililerin içeri girmesine izin vermedi. Bunun üzerine site sakinleri arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın büyümesi ve gerginlik çıkmasıyla olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Zaman zaman yükselen gerginlik polis ekiplerinin araya girmesi ile yatıştırıldı. Bakanlık yetkilileri ise site maliklerinin hepsinin izni olmadan içeri giremeyeceklerini belirterek, bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

"Sosyal medya sayfalarında 60 bin TL alacağına dair paylaşımlar yaptı"

Site sakinlerinden Gülşen Öztekin, "Yetkisi olmayan kooperatif başkanı bir müteahhitle anlaşarak buraları yıkarak yeni daireler yapmak istiyor. Kooperatif başkanı kendi sosyal medya sayfalarında 60 bin TL alacağına dair paylaşımlar yaptı. Buranın karot ölçüleri 2013 yılında alındı. Alındığı halde bir daha almak istiyorlar. Bir daha alınması halinde bizim daireler çürüğe çıkacak. Nasıl çıkacak, kolonlarımız zedelenmiş olacak. O zaman bu bina çürüğe çıkacak. Onun için biz alınmasını istemiyoruz" dedi.

"Düzce, İzmir depremlerinden sonra bize dilekçeler yolladı"

Menzil Sitesi Kooperatif Başkanı Ayşe Birgül Kollu ise iddialara cevap vererek, "2010 yılında sitenin ruhsatlarını aldık. Binalar 1986 yapımı olduğu için tapuları aldık ve kat ittifakına girdik ama kat mülkiyetine giremedik. Kat mülkiyetine giremediğimiz için iskanlarımızı alamadık. İskanlarımızı alamadığımız için bu depremlerden dolayı Büyükşehir Belediyesi 1999 yılındaki Düzce, İzmir depremlerinden sonra bize dilekçeler yolladı. Karot numunelerinin düşük olduğu ve acilen risk analiz raporu yapmamız gerektiği iletildi. Yaptırmadığınız takdirde mühürlenecek, güçlendirme yapmanız gerekir denildi. Biz Düzce depreminden sonra bunu yapmadık. Hatay depreminden sonra risk analiz raporu yaptırmak zorundayız" diye konuştu.

"2013 yılında alınan karot numuneleri 23 olması gerekirken düşük çıktı"

60 bin TL konusuna da değinen Kollu, "Benim burada herhangi bir menfaatim söz konusu değil. Zaten yüzde 40'a gelecek. Ben müteahhite, kendi binalarından yaptıktan sonra satış yetkisi isteyeceğimi söyledim. Ben burada bir ev sattığım zaman daireden 60 bin TL komisyon alacağımı söyledim. Ben emlakçıyım bu benim hakkım. 2013 yılında alınan karot numuneleri 23 olması gerekirken düşük çıktı. Bir numune daha alınması durumunda sitede sonuçlara göre ya kentsel dönüşüme gidecek ya da biz gelip mühürleneceği söyleniyor. İstemeyenler ya kiraya çıkmaktan korkuyorlar ya da kiraların ödenmeyeceğinden korkuyorlar. Ben onları da anlıyorum" şeklinde konuştu.

"Ben binamın sağlam mı değil mi öğrenmek istiyorum"

Sitede oturan Tülin Ay Atmaz, "Burada 1985 yılında başlamış bir inşaat var. 2000 yılında oturdum ben. Ben binam sağlam mı değil mi öğrenmek istiyorum. Bunun için de karot alınması gerekir. Bu benim en doğal hakkım. Benim oturduğum binada kolondan sıvalar döküldü, küflü demirler var. Ben huzursuz oturuyorum. Benim hakkım engelleniyor" ifadelerine yer verdi.