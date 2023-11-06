Antalya'da 57 Aranan Şüpheli Yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 57 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Aranan şahıslar arasında kasten yaralama, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan arananlar da bulunuyor.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 57 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" şahısların yakalanmasına yönelik 103 personelin katılımıyla eş zamanlı çalışma yaptı.

"Kasten yaralama, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel saldırı, silahla tehdit, hakaret, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, fuhşa teşvik ve aracılık etme, uyuşturucu madde ticareti" suçlarından da arananların bulunduğu 57 şahıs yakalandı. 37 şahıs tutuklanırken, 20 şahıs hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA