Antalya'da 54 kişi suçlardan aranıyordu, yakalandılar

Antalya'da yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar da bulunuyor.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 54 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, adli makamlarca haklarında asayiş ve diğer suçlardan yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 47 ekip, 108 personelin katılımıyla çalışma gerçekleştirdi. Antalya ve dış ilçe mahkemelerince çeşitli suçlardan aranan, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu toplam 54 şahıs yakalandı. - ANTALYA