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Antalya'da 520 Şahıs Yakalandı

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Antalya'da polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 520 şahıs yakalandı. Yakalanan kişiler arasında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, cinsel suçlar ve diğer suçlardan arananlar bulunuyor.

Antalya'da, polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 520 şahıs yakalandı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İl genelinde gerçekleşen çalışmalarda, aralarında hırsızlıktan 73, dolandırıcılık 74, yağma 11, cinsel 7, öldürme ve diğer suçlardan 354 olmak üzere toplam 520 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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