Haberler

Antalya'da 5 Yıldızlı Otele Silahlı Saldırı: 5 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otele motosikletle ateş açan iki kişi ve olaya karışan toplam 5 şüpheli yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otele motosikletli iki kişi tarafından ateş açılmasına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin motosikletle otele ateş etme anları yer alırken, olayı gerçekleştirdikten sonra boş bir araziye motosikleti, kıyafetlerini ve tabancaları bıraktıkları ortaya çıktı. Yakalan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol kararı uygulanmıştı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Eylül Salı gecesi Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otele kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından ateş edilmesi olayıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda KOM, İstihbarat ve JASAT timlerince yürütülen titiz araştırmalar sonucunda, olaya karışan şahıslar kısa sürede tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonla, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiler ile saldırıyı azmettirdiği belirlenen şüphelilerin de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, şüphelilerin olay sonrası kaçtıkları motosikletin bir arazi içerisinde terk edilmiş halde bulunduğu, olay anında giydikleri kıyafetler ile saldırıda kullandıkları silahların da toprağın üzerinde atılmış bir şekilde ele geçirildiği bildirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Şüphelilerden ikisinin saldırı anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Dünyanın en zengin kulübü futbolcularına çorap ve şort veremiyor

Dünyanın en zengin kulübü futbolcularına çorap ve şort veremiyor
Serdar Öktem cinayetinde tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı

Serdar Öktem suikastında tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.