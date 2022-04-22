Antalya'da 5 kilo eroin ele geçirildi: 1 gözaltı

ANTALYA (İHA) - Antalya'da piyasaya sürülmek üzere olan 5 kilo 38 gram eroin, jandarma ekiplerince ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir eve yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğinin bilgisini alması üzerine Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte ortak operasyon başlattı. Ekipler, adres tespitinin ardından Şelale Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 5 kilo 38 gram eroin maddesi ele geçirilirken, yakalanan A.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa