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Antalya'da 5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, annesiyle balkonda otururken dengesini kaybederek 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'da bir kişi annesiyle birlikte balkonda oturduğu sırada 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre birkaç yıl önce eşinden ayrılan ve çocukları ile birlikte yaşayan Hakan A. (49) annesinin kendisiyle görüşmek istemesi üzerine Tekelioğlu Caddesi üzerinde ki ikametine geldi. Psikolojik sorunları olduğu ve bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Hakan A., annesi ile birlikte balkonda çay içerek sohbet ettikleri sırada 5. katın balkonundan düştü.

Oğlu gözlerinin önünde hayatını kaybetti

Oğlunun gözlerinin önünde balkondan düştüğünü gören anne olayın şokunu atlattıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelin 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hakan A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Annesinin gözlerinin önünde balkondan düşen Hasan A'nın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ve Savcılık çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada bazı vatandaşlar Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının balkonlardan meraklı gözlerle izledi. Polis ekipleri intihar ihtimali üzerinde de duruyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muratpaşa antalya Olaylar 3-sayfa Güncel Yaşam

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