Üye Girişi
Haberler

Antalya'da 490 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'da 490 Aranan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da son bir haftada yapılan operasyonlarla haklarında yakalama emri bulunan toplam 490 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma ve cinsel suçlar gibi çeşitli suçlardan arananlar bulunuyor.

Antalya'da son 1 haftada haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 490 aranan şahıs yakalandı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ekiplerin il genelinde son bir haftada yaptıkları çalışmada, hırsızlık suçlarından 50, dolandırıcılıktan 81, yağmadan 8, cinsel suç 5, öldürme suçundan 1 ve diğer suçlardan 345 şahıs yakalandı.

Yakalan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 163, ifadesinin alınmasına yönelik yakalama emri il aranan 327 şahıs olmak üzere toplam 490 şahıs adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Hırsızlık Güvenlik Politika antalya 3-sayfa Suç

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle çalışan 19 hastane için harekete geçti

 Yenidoğan bebekleri öldüren çetenin kan donduran diyalogları: Gelmezseniz fişini çekeceğim

Bebekleri öldüren çetenin yeni diyalogları ortaya çıktı

 Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı
6 kişiye mezar olan otobüsün şoförü: Sabah güneşi gözümü aldı, şarampole uçtuk

6 kişiye mezar olan otobüsün şoföründen ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı kim oldu? Mehmet Akif Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Stranger Things 5. sezon ne zaman? Stranger Things yeni sezon ne zaman çıkacak, konusu ne? Beşiktaş'ın maçı ne zaman? (Süper Lig 9. hafta) 19 nerenin plakası? 19 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 18 nerenin plakası? 18 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İstanbul'da nöbetçi eczane nerede? 19-20 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (18 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Bahar Kanık kimdir? Yenidoğan Çetesi hemşire Bahar Kanık tutuklandı mı? Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 18 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 18 Ekim Kızılcık Şerbeti dizisi 72. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Ahmet Atilla Yılmaz kimdir? Ahmet Atilla Yılmaz kaç yaşında, nereli? (Yenidoğan Çetesi)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.