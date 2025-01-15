Üye Girişi
Haberler
Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Polis memurunun 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı
İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Arkadaşlara talimatı verdim

İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Göktaş'a randevu vermiyor mu? Bomba iddiaya yanıt geldi

Bomba iddiaya jet yalanlama

Antalya'da 49 Yıl Hapis Cezaevi Kaçkını Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 'Muhkem Eşyayı Kırmak Suretiyle Hırsızlık' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından 49 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. isimli firari yakalandı.

Antalya'da polisin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada 49 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde "Muhkem Eşyayı Kırmak Suretiyle Hırsızlık" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından toplam 49 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ile aranan firari K.Y. yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Süper Lig'in genç yıldızı Premier Lig devine imzayı atıyor
img

Zelenskiy'den Kuzey Koreli Esir Asker Açıklaması: 'Rusya Gerçeğini Öğrenecek'
img

Siyonistlere kızan emekli öğretmen "şaplak" tedavisi geliştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Bakan Tekin mülakatla elenen öğretmenlerin 'torpil yapıldı' iddiasına sert çıktı

Muhabirin sorduğu iddia Bakan Tekin'i kızdırdı: İspatlasınlar
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Gülerek girdiği adliyeden ağlamaklı çıktı

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.