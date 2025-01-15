Antalya'da 49 Yıl Hapis Cezaevi Kaçkını Yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, 'Muhkem Eşyayı Kırmak Suretiyle Hırsızlık' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından 49 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. isimli firari yakalandı.
Antalya'da polisin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada 49 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde "Muhkem Eşyayı Kırmak Suretiyle Hırsızlık" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından toplam 49 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ile aranan firari K.Y. yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa