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Antalya'da 49 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

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Antalya'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 49 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Antalya'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 49 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Antalya'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince silah ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 49 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca ile 100 adet şarjör ele geçirildi. "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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