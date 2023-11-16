Antalya'da 46 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kepez ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonda 46 kilogram eroin ele geçirdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şub Müdürlüğü ile Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kepez ilçesinde bir şüphelinin evinde eroin maddesi üreterek piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Jandarma timleri eve baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 46 kilogram eroin, 1 adet hassas terazi, 3 adet kurutma tepsisi 2 adet öğütücü makina ile uyuşturucu satışından elde edilen 19 bin 600 lira para ele geçirildi. Evde gözaltına alınan şüpheli mahkemece tutuklandı.(DHA)