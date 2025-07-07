Antalya'da 46 Bin Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Antalya'da jandarma ekiplerince son 15 günde düzenlenen operasyonda, toplam 46 bin litreden fazla sahte içki ve üretimde kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde il merkezi ve ilçelerde kaçak/sahte alkol imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik son 15 günde operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, toplam 30 bin litre etil alkol, 15 bin litre kaçak votka ve bin litre kaçak rakı ele geçirildi. Ayrıca sahte içki üretiminde kullanılan 2 adet arıtma makinesi, 4 dolum makinesi, 1 paketleme makinesi ile birlikte 12 adet karbon arıtma filtresi de bulundu.

Operasyonlarda ayrıca 5 bin 725 adet boş şişe ile bu şişelere yapıştırılmak üzere hazırlanmış 10 bin adet etiket ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle büyük miktarda sahte içki üretimi yapılabileceği belirtildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - ANTALYA