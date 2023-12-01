Antalya'da 42 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 42 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından bir evde saklanırken yakalandı. G.K. adlı hükümlünün çatı arasındaki izolasyon malzemelerinin altına gizlendiği belirtildi.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 42 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 suçtan 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün bir evde saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, evin çatı arasındaki izolasyon malzemelerinin altına gizlenen G.K. gözaltına alındı.
G.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.