Antalya'da 41 ekip 102 personelle eşzamanlı aranan şahıs operasyonu - Haberler

Antalya'da 41 ekip 102 personelle eşzamanlı aranan şahıs operasyonu Antalya'da aranan şahıslara yönelik 41 ekip 102 personelle yapılan eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Antalya'da aranan şahıslara yönelik 41 ekip 102 personelle yapılan eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, haklarında yakalama emri bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik 41 ekip, 102 personelle eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, aralarında kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, yoksun kılma, fuhşa aracılık, hakaret ve tehdit gibi suçlardan aranan 52 kişi yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Aranan Şahıslar Büro Amirliği Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Antalya 3. Sayfa Haberler

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