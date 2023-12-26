Antalya'da 400 şüpheli yakalandı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında yakalama emri bulunan 'asayiş ve diğer suçlardan aranan şahıslar'ın yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Toplamda 400 şüpheli yakalandı.
Antalya'da asayiş ve diğer suçlardan aranan 400 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 175 ekip ve 387 personelin katılımıyla çalışmalar gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplamda 400 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.