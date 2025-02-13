Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 15'ten fazla yaralı var

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
Korkuları gerçek oluyor! MSB'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı

Türkiye'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı
Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme

Hastanedeki skandala inceleme

Antalya'da 400 Kilogram Kaçak Tütün ve 1 Milyon 320 Bin Makaron Ele Geçirildi

Antalya'da 400 Kilogram Kaçak Tütün ve 1 Milyon 320 Bin Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 400 kilogram kaçak tütün ve 1 milyon 320 bin makaron bulundu. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir iş yerinde 400 kilogram kaçak tütün ile 1 milyon 320 bin adet makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu ilçesinde A.H.G. isimli şahsın iş yerinde savcılık talimatıyla arama gerçekleştirdi. Aramada 400 kilogram kaçak tütün, 200 bin adet bandrolsüz boş makaron, 1 milyon 120 bin adet dolu makaron ve 40 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar
img

Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
img

Yüsra Geyik'ten cesur pozlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber

Genç kadın, son nefesini can havliyle sığındığı iş yerinde verdi
Galatasaray maçındaki VAR hakemi bir ülkeyi daha karıştırdı

Bir ülkeyi daha karıştırdı
Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

Ünlü oyuncu Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Ağzını burnunu kıracağım
Hadise yeni şarkısını kalçasındaki dövmeyi paylaşarak duyurdu

Kalçasındaki dövmeyi gösteren Hadise sosyal medyayı salladı
Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
Sarıgül'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.