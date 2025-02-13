Antalya'da 400 Kilogram Kaçak Tütün ve 1 Milyon 320 Bin Makaron Ele Geçirildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir iş yerinde 400 kilogram kaçak tütün ile 1 milyon 320 bin adet makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu ilçesinde A.H.G. isimli şahsın iş yerinde savcılık talimatıyla arama gerçekleştirdi. Aramada 400 kilogram kaçak tütün, 200 bin adet bandrolsüz boş makaron, 1 milyon 120 bin adet dolu makaron ve 40 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. - ANTALYA