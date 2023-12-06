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Antalya'da 40 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

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Antalya'da 40 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak tespit edilen M.K. ve yabancı uyruklu K.C. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandı. K.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da 40 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak tespit edilen M.K. ve yabancı uyruklu K.C. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandı. K.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerince suçun aydınlatılması ve suçlunun yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Muratpaşa ilçesinden 37, Kepez ilçesinden 3 olmak üzere toplam 40 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak tespit edilen M.K. ve yabancı uyruklu K.C. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandı.

12 adet motosiklet ve elektrikli bisiklet Konya ilinden, 3 adet motosiklet ve elektrikli bisiklet Antalya'da muhafaza altına alınarak müştekilerine teslim edildi.

Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri önünde meydana gelen "tehdit-mala zarar verme ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet etmek" olayında şüpheli bir şahsın ateş etmesi sonucu müşteki C.Y.I. isimli şahsın içinde bulunduğu araca isabet etmesi olayında şüpheli şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik araştırma gerçekleştirildi.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olayın şüphelisinin 24 adet suç kaydı bulunan, 11 ayrı dosyadan aranan ve olayın müştekisi C.Y.I.'nın babası A.I. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli yakalanarak, yapılan üst aramasında olayda kullanmış olduğu ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve şarjörüne basılı 4 adet fişek ele geçirildi.

Her iki olayın şüphelileri adli makamlara sevk edilerek, M.K. ve A.I. isimli şüpheliler hakkında adli kontrol kararı uygulandı. K.C. ise tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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