Antalya'da 4 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Antalya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir araçta 4 ton kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Antalya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 ton kaçak tütün ele geçirildi.
Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta 4 ton tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa