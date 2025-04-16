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Antalya'da 4 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Antalya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir araçta 4 ton kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Antalya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta 4 ton tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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