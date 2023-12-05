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Antalya'da 4 Katlı Binada Yangın: Mahsur Kalan Yaşlı Kadın Kurtarıldı

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Antalya'da bir apartmanın son katında çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Antalya'da yangın paniği: Yaşlı kadını itfaiye ekipleri son anda kurtardı

Battaniyeye sarılarak aşağı indirilen kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'da 4 katlı binanın son katında çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Deniz Mahallesi 129 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Saihat Y.'nin yaşadığı daireden dumanlar çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına merdiven yardımı ile balkondan kısa sürede müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen Saihat Y. ise ekipler tarafından battaniyeye sarılarak vatandaşların da yardımı ile aşağı indirildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ardından ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Evin salon bölümünden çıktığı öğrenilen yangının çıkış nedeni ise polis ve itfaiye ekipleri tarafından yapılacak olan çalışmanın ardından netlik kazanacak. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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