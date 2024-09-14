Antalya'da 4 Bin Litre Kaçak ve Sahte Alkol Ele Geçirildi

Antalya'da, piyasaya sürülmek üzere il dışından getirilen 4 bin litre kaçak ve sahte alkol, jandarmanın operasyonuyla ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 1 şahsa adli işlem gerçekleştirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Döşemealtı ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Döşemealtı ilçesinde T.Y'nin şahsın il dışından getireceği sahte alkolü piyasaya süreceği tespit edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleşen operasyonda şüpheli şahsın bulunduğu araç ekiplerce duruldu.

Araçta yapılan aramada 4 bin litre kaçak ve sahte şarap ele geçirilirken, şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı. - ANTALYA