Üye Girişi
Haberler

Antalya'da 4 araç birbirine girdi, 1 kişi hafif yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, bir trafik polisi yola dökülen yağın başka bir kazaya sebep olmaması için önlem aldı.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, bir trafik polisi kaza sonrası yola dökülen yağın başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için eline aldığı kürekle yola toprak serpti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Arızalanan ve yol kenarında duran Gürcan K.'ye ait 07 SD 295 plakalı aracı son anda fark eden Ali Serkan D. yönetimindeki 07 ADK 44 plakalı araca, Ömer D.'nin kullandığı 07 ZG 859 plakalı otomobil çarptı. Ömer D.'nin kullandığı araca ise Yasin K. idaresindeki 07 BHF 86 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 kişi hafif yaralandı

Kazayı hafif yaralı atlatan Yasin K. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Öte yandan ekipler hangi aracın hangisine çarptığını çözmek için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada kaza yapan araçlardan birisinden yola yağ döküldüğünü fark eden bir trafik polisi diğer sürücülerin olası bir kazaya karışmaması için eline aldığı kürekle yol kenarındaki refüjden aldığı toprakla yağın üzerini örttü. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

antalya 3-sayfa Güncel trafik Polis Kepez Yaşam Kaza

2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi

2024 enflasyon beklentisinde büyük artış

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum

Kılıçlı ant içme törenine ilk yorum: Ne olduğunu konuşacağım

 Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak

Akaryakıtta büyük indirim
Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu

Sisi'nin gelişi gibi gidişi de olay
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK takvimi açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 6 Eylül Cuma Kızılcık Şerbeti var mı? SON DAKİKA DEPREM: 5 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! HAMSTER KOMBAT 5 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Sarıyer Börekçisi olayı nedir? Olay nerede oldu? Pendik'te ne oldu? İşletme çalışanları kadının eşine neden saldırdı? Özata Denizcilik ne zaman işlem görecek? Özata Denizcilik bugün işlem görür mü? Özata Denizcilik'e (OZATD) kaç kişi katıldı? İŞKUR TYP BAŞVURULARI: Okullara temizlik görevlisi alımı 2024 başvuru ne zaman ? Temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak? Gönül Dağı ne zaman başlıyor? 7 Eylül Gönül Dağı yeni bölüm var mı? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 EYLÜL TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ... GALLER- TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ? Galler- Türkiye maçı nereden izlenir?
title