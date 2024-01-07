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Antalya'da 36 İşletmeye Kayıt Dışı Konaklama Cezası

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Antalya'da yapılan denetimlerde 702 günübirlik konaklama yeri kontrol edilerek, 36 işletmeye kayıt dışı konaklamadan cezai işlem uygulandı.

Antalya'da 702 günübirlik konaklama yeri kontrol edilerek, 36 işletmeye kayıt dışı konaklamadan cezai işlem uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü birimlerince genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi kapsamında il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanlı denetim yapıldı.

43 ekip ve 96 personelin katılımıyla yapılan uygulama sonucunda; 702 günübirlik konaklama yeri kontrol edilerek, 36 işletmeye de kayıt dışı konaklamadan cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Ekonomi Antalya Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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