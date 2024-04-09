Antalya'da 33 Milyon TL Değerinde 12 Kilogram Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi

Antalya'da piyasa değeri 33 milyon TL olan 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yapılan çalışmalarda yurtdışından hava yolu ile şehre getirilen kaçak ürünlerin tespitine yönelik Antalya Havalimanında operasyon yapıldı. Piyasa değeri 33 milyon TL olan 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli şahıs tutuklandı. - ANTALYA