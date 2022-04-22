Antalya'da 310 bin adet makaron ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da 310 bin adet makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Antalya'da 310 bin adet makaron ele geçirildi

Antalya'nın Kepez ve Finike ilçelerinde yüklü miktarda kaçak sigara ve boş makaron ele geçirildi.

KEPEZ, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kepez ve Finike ilçelerinde yüklü miktarda kaçak sigara ve boş makaron ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Antalya'da gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarda; 19 Nisan Salı günü Kepez ilçesinde bulunan bir adreste sigara üretimi için makine kurulduğu ve makaronlara tütün basımı yapılarak sigara üretimi yapıldığı ayrıca Finike ilçesinde piyasaya bir kamyonet ile gümrük kaçağı boş makaron dağıtımının yapıldığı ihbarının alınması üzerine tespiti yapılan bir adreste ve bir kamyonette yapılan arama sonucunda; 304 bin 600 adet gümrük kaçağı boş makaron, 5 bin 400 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 48 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara basma makinesi ile 1 adet kompresör ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçak Sigara, Antalya, Sigara, Kepez, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title