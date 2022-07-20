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Antalya'da 31 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Antalya'da 31 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Antalya'da 31 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Antalya'da 31 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Antalya Asliye Ceza İlamat Masasınca hırsızlık suçundan 31 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Ö.F.K. isimli şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Şahıs, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında hakkında yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

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