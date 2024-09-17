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Antalya'da 31 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

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Antalya'da 31 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İ.Ş. isimli şahıs, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Antalya'da hakkında kesinleşmiş 31 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Konyaaltı ve Serik İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında İ.Ş. isimli şahsın, 31 yıl 8 Ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma antalya

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