Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşku ile Kutlandı

Güncelleme:
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı, Antalya'da yüzücü ve dalgıçların denizde dev Türk Bayrağı açmasıyla coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Ulusal Yükseliş Anıtı'na çelenk sunumu ve geçit töreni ile başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde yüzücü ve dalgıçlar tarafından denizde dev Türk Bayrağı açıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yılı Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Antalya'da da büyük coşku ile kutlandı. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı'na çelenk sunumu ve geçit töreniyle devam eden kutlamalar çerçevesinde yüzücü ve dalgıçlar denizin altında dev Türk Bayrağı açtı. Konyaaltı Sahili'nde toplanan Antalya Konyaaltı Sualtı sporları kulübüne bağlı yüzücü ve dalgıçlar ilk olarak saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından denizde dev Türk bayrağı açan dalgıç ve yüzücülere polis ve Sahil Güvenliğe bağlı helikopterler eşlik ederek coşkuya ortak oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
