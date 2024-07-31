Üye Girişi
Haberler

Antalya'da 3 Kişi Denizde Kayboldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kıyıdan yaklaşık 2 mil açıkta 3 kişinin geri dönemediği ihbarı deniz polisini alarma geçirdi. Uzun süre arama yapan polisler kimseye ulaşamadı.

Antalya'da kıyıdan yaklaşık 2 mil açıkta 3 kişinin geri dönemediği ihbarı deniz polisini alarma geçirdi. Uzun süre arama yapan polisler kimseye ulaşamadı.

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Muratpaşa ilçesi Falez-2 parkı açıklarında 3 kişinin kıyıdan yaklaşık 2 mil açıldığı ve geri dönemediği ihbarı Antalya Emniyet Müdürlüğü Liman Şube Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. İhbar üzerine botla bölgenin açıklarında uzun süre arama çalışması yapan deniz polisi açıkta yüzen kimseye ulaşamadı. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasından sonuç çıkmayınca ekipler Kaleiçi Yat Limanı'na dönüş yaptı.

"2-3 mil açıktalardı"

Olayı ihbar eden Ercan Dermencioğlu isimli vatandaş, 2'si kadın 3 kişinin kayalık alandan açılmaya başladığını belirterek, "Burada arkadaşlarda oturuyorduk. İlk başta kayalıkların yanında yüzüyorlardı. Bir süre sonra açılmaya başladıklarını gördüm. Sürüklendiklerini gördüm, 112'yi aradım. O sırada açıktalardı. Telefonda görüşürken adamları görüş açımızdan kaybettik. 2-3 mil açıkta gözden kayboldular" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu

İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu

 İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı

İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı

 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title