Antalya'da 299 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'da 299 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığının asayiş uygulamaları devam ediyor. Jandarma Dedektifleri ve Suç Araştırma Timleri, son 72 saatte farklı suçlardan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 3, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 57 şüpheli başta olmak üzere toplam 299 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. - ANTALYA