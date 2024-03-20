Antalya'da 280 şüpheli adli makamlara sevk edildi

Antalya'da Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 haftalık çalışmalarda 156 bin 540 kişinin sorgulaması yapıldı, hapis cezası ile aranan 280 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince son 2 haftada yapılan çalışmalarda; 56 bin 540 şahıs hakkında sorgulama yapıldı, 17 bin 10 araç ve motosiklet kontrol edildi, 258 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Haklarında çeşitli suçlardan aranma ve yakalama kararı bulunan; 10 yıl ve üzeri 4, 5 yıl ve üzeri 6 şahıs olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 280 şahıs adli makamlara sevk edildi.

795 umuma açık eğlence ve alkollü iş yeri denetlendi, kumar oynatıldığı tespit edilen 4 iş yeri, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 1 iş yeri ve kapalı alanda sigara içildiği tespit edilen 3 iş yeri ile 2 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Dilenci ve sokak satıcılarına yönelik yapılan denetimlerde 232 şahsa idari para cezası uygulandı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak/kullanmak/ticaretini yapmak suçundan 51 şahıs hakkında işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Yapılan çalışma ve uygulamalar sonucunda; 18 adet ateşli silah ve fişekler, 10 adet kesici alet, çalıntı 8 adet araç (otomobil/motosiklet/elektrikli bisiklet), 3 adet cep telefonu, 1 adet ziynet eşyası ve çeşitli miktarda narkotik madde ele geçirildi. - ANTALYA