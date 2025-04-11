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Antalya'da 279 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'da 279 Aranan Şahıs Yakalandı
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Son 72 saatte Antalya'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 279 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Yakalananlar arasında uzun hapis cezasına çarptırılmış şüpheliler de bulunuyor.

Antalya'da son 72 saatte gerçekleştirilen operasyonlarda 279 aranan şahıs yakalayarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) çeşitli suçlardan aranan şahıslarla ilgili çalışma yapıldı. 10 yıl ve üzeri hapis cezasına çarptırılan 7 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 24 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası alan 45 şüpheli de dahil toplam 279 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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