Antalya'da 27 yıl hapis cezası olan cinayet hükümlüsü yakalandı
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Antalya'da kasten öldürmek suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.P, Döşemealtı ilçesinde yakalandı. Hükümlü, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Antalya'da hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cinayet hükümlüsü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürmek " suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.P'nin Döşemealtı ilçesinde olduğunu belirledi.
Ekipler, B.P'yi bulunduğu adreste gözaltına aldı.
Hükümlü, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / Süleyman Elçin - 3. Sayfa