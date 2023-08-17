Antalya'da 27 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Antalya'da 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan aranan ve hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'da "üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan aranan ve hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları hedefinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT, Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ile aranan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar neticesinde; "hakkında üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan aranan ve 27 yıl hapis cezası bulunan B.P. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA