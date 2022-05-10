26 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli Alanya'da yakalandı - Haberler

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26 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli Alanya'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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26 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli Alanya'da yakalandı

Antalya'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Antalya'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 26 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.E, polis ekipleri tarafından bir süre takibe alındı. Kestel Mahallesinde düzenlenen operasyonda F.E, kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E, tutuklanarak Alanya L Tipi cezaevine gönderildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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